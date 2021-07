Lettere al Giornale “Segnalo il grave disservizio degli sportelli Cup del Policlinico Regionale”

Il giorno 8 luglio 2021 alle ore 8.30 come tanti altri utenti mi trovavo in attesa del servizio prenotazione per una richiesta di visita specialistica ,

Sono rimasto sconcertato dalla apertura di solo metà degli sportelli al pubblico allungando così i tempi di attesa degli utenti presenti .

Chiedo ai responsabili del servizio competetente dell’azienda ospedaliera i motivi di tale disservizio ai danni dei cittadini e l’invito a correggere l’organizzazione dei tale servizio

ALLEGATA FOTO

9 LUGLIO 2021

FOSCOLI SERGIO

MAIL airone77@virgilio.it

