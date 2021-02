Buon giorno direttore, è anacronistico e non economico avere in Italia 20 regioni. 3 Macro Regioni non è utopia ma esigenza di modernità. Il Nord, il Centro con l’Umbria, il Sud con le Isole. Se non è ” matura” nei governanti centrali e locali, lo è in quella dei cittadini lungimiranti. Ci vorrà un referendum ,questa è una riforma di peso, direi storica che modernizza quella del 70.

Giovanni Cossu

