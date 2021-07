Lettera al Giornale “Mezzi troppo pesanti per la strada di Ponticelli”

Sono il proprietario di un podere sito a Madonna delle Grazie dal 1991, bellissimo. Questa è la mia esperienza in Umbria. Io vengo da Cetona . Ma vi voglio segnalare una cosa. Per la strada di Ponticelli e’ diventato impossibile viaggiare. Abbiamo un sacco di esse come percorso stradale. Se come spesso capita di trovare autotreni, auto articolati, di moltissime tonnellate, la strada in questione non e’ per questo tipo di traffico. Se incontri uno di questi bestioni specialmente in una esse’ e’ pericolosissimo. Anche perché come é successo a me spesse volte ‘ non rallentano e se ne fregano . Quindi chi la pensa come me si facesse sentire per far vietare il traffico pesantissimo di moltissime tonnellate lungo questa strada . Da chi dipende? Dalla Regione? Dal comune? Dalla provincia? . Basta . Chi e’ d’ accordo con me si faccia sentire

Renato Nannotti

