Lega Trasimeno. Referendum giustizia. Partita la campagna per il Si.

Anche al Trasimeno è in corso la campagna per il “Sì” al Referendum sulla giustizia. Sono due i giorni di appuntamenti organizzati dalla sezione Lega del Trasimeno: il 28 e il 29 maggio. In particolare per sabato 28 è stato predisposto un gazebo a San Feliciano dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al quale saranno presenti i Consiglieri Comunali Marco Menconi e Michela Alvisi, mentre per domenica 29 maggio è stato programmato un incontro a Città della Pieve nella sala grande di Palazzo della Corgna a partire dalle ore 21.30 a cura del Responsabile comunale Franco Maccabruno.

A coordinare entrambe le iniziative sarà la Responsabile organizzativa della Sezione, Catia Cozzi Lepri. Alla serata del 29 prenderanno parte il Senatore della Lega, Luca Briziarelli e il Consigliere regionale, Eugenio Rondini: “La campagna referendaria – dicono i due esponenti della Lega – è una campagna di libertà. Senza una giustizia che sia veramente tale uno Stato non può dirsi libero e democratico. Con questi ‘sì’ procediamo nella giusta direzione, la stessa che i cittadini ci chiedono da anni”.