Le Terme di Chianciano sono aperte e sicure.

(Comunicato stampa)

Le Terme di Chianciano sono regolarmente aperte dopo il DPCM del 25 ottobre scorso, come tutte le altre terme italiane dotate di presidio sanitario e di protocollo di sicurezza interno, che continuano ad erogare i propri servizi senza limitazioni, fatta eccezione per i centri benessere che restano chiusi fino al 24 novembre 2020. Le terme italiane, autorizzate dal Ministero della Salute e dalle Regioni, sono state così riconosciute punto di eccellenza e sicurezza al servizio della comunità e ancora più necessarie in epoca Covid e post Covid; il protocollo ‘Terme Sicure’ ha garantito assenza di contagio. Aperti regolarmente al pubblico le Piscine termali Theia, lo stabilimento Sillene per cure, riabilitazione e visite specialistiche, il Laboratorio analisi anche per test e tamponi Covid- 19, il Parco Acqua Santa per la cura idropinica ed il Centro estetico.

Dal due novembre prossimo, invece, entrerà in vigore l’orario invernale con apertura delle Piscine Termali Theia dal venerdì alla domenica e nei ponti e festività.

Le Terme di Chianciano non si sono mai fermate ed hanno lavorato fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria per adottare protocolli di totale sicurezza a garanzia dei propri lavoratori e lavoratrici e di tutti gli ospiti, grazie a procedure di sanificazione continue e certificate ISO 9001 ed ai grandi spazi a disposizione sia nel parco termale che negli stabilimenti, che garantiscono un distanziamento ben superiore a quello minimo previsto dalle normative e la gestione corretta dei flussi, con ingressi contingentati e su prenotazione.

L’ospite deve indossare la mascherina chirurgica e non presentare sintomi quali tosse e febbre al di sopra dei 37,5 gradi; sul posto viene effettuato un triage con misurazione della temperatura oltre a tutti gli altri accorgimenti per abbattere il rischio di contagio.

La prenotazione dei servizi è sempre obbligatoria allo 0578 68501. Per maggiori info www.termechianciano.it