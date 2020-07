Le Associazioni ambientaliste chiedono un incontro urgente alla Regione per confrontarsi sui problemi della Valnestore

(Comunicato stampa) Con una lettera inviata alla presidente Tesei, al Servizio Valutazioni Ambientali, all’Arpa Umbria, al Servizio Prevenzione della ASL 1, WWF Umbria, in persona del Presidente Sauro Presenzini; Gruppo Ecologista il Riccio, in persona del Presidente Arch. Riccardo Testa; Comitato No Cava di Cerreto per il territorio del Trasimeno, in persona del Presidente Sig. Dante Barluzzi; Comitato Civico per Panicale, in persona del Presidente Sig. Fabio Fioretti e Italia Nostra Umbria, in persona del Presidente Lucio Riccetti, chiedono delucidazioni in ordine all’estromissione dei Comitati e Associazioni portatori d’interessi diffusi, già depositari di proprie rituali osservazioni, dall’incontro che si terrà lunedì 20 luglio p.v. in Regione in merito al procedimento in oggetto, in spregio ai principi di trasparenza e imparzialità che reggono l’azione amministrativa.

A tal proposito, ferma la non scusabilità di siffatto inusuale modus procedendi, già posto in essere per la conferenza di servizi preliminare del 26 maggio u.s. sullo studio di fattibilità inerente il progetto di adeguamento BAT di Agri Flor s.r.l., gli odierni istanti chiedono, mio tramite, la fissazione di un incontro urgente, presso il Servizio Ambiente in indirizzo, per trattare le seguenti questioni:

– progetto di realizzazione della nuova vetreria piegarese ad opera della Vetreria Cooperativa Piegarese (VCP) in località La Potassa nel Comune di Panicale (Perugia);

– stato procedimento relativo alle diffide inviate alla Vetreria Cooperativa Piegarese Soc. Coop.;

– stato procedimento per il rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo al progetto, “per la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di calcare “Cerreto”, sita in località Cerreto Alto nel Comune di Panicale”. Società proponente,“Fagiolari s.r.l.”.

In difetto di auspicato positivo riscontro entro il termine di legge, gli scriventi si riservano di segnalare quanto sopra alle autorità competenti.

Con osservanza,

WWF Umbria

Presidente Sauro Presenzini

Gruppo Ecologista il Riccio

Presidente Arch. Riccardo Testa

Comitato No Cava di Cerreto per il territorio del Trasimeno

Presidente Sig. Dante Barluzzi

Comitato Civico per Panicale

Presidente Sig. Fabio Fioretti

Italia Nostra Umbria

Presidente Lucio Riccetti

Avv. Valeria Passeri

