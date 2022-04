Lago Trasimeno – Riprende sabato 2 aprile la navigazione per Isola Polvese.

(Comunicato stampa)

Riprenderanno sabato 2 aprile le rotte di navigazione turistiche verso isola Polvese, in particolare con partenza da San Feliciano. Gli attuali orari e le tratte rimarranno in vigore fino al 2 luglio, successivamente si entrerà in piena stagione turistica e il servizio sarà potenziato.

Per la consultazione degli orari: https://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/umbria/orari-linee-umbria/orari-servizi-navigazione-umbria.html.

In alcune tratte sarà possibile effettuare il trasporto biciclette cosicché i passeggeri potranno godere della bellezza dei percorsi turistici disponibili. Isola Polvese propone tre percorsi consigliati, a piedi e in bici, da scegliere in base al tempo disponibile e il gusto personale.

“La ripresa della navigazione verso isola Polvese – ha detto Cristian Betti Vicepresidente della Provincia di Perugia – è sempre un momento magico. La speranza è che possano arrivare numerosi visitatori e turisti a godere delle bellezze uniche della nostra regione, tra cui ci sono il lago Trasimeno e Isola Polvese considerata da tutti la “perla del lago”.