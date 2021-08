L’Accademia Pietro Vannucci premia Nunzio Dell’Annunziata

Ad uno de nostri primi collaboratori le più vive congratulazioni! (g.f)

L’accademia Pietro Vannucci, con il patrocinio del Comune di Città della Pieve, per il cinquantesimo anniversario della costituzione della Regione Umbria, promuove attività e manifestazioni culturali. Nell’ambito di tali iniziative era sta bandito un concorso letterario speciale dedicato all’Umbria: per ricordarne la storia e per disegnarne uno scenario futuro della regione cuore dell’Italia.

Sabato sette agosto insieme alla mostra di pittura “Anime sembianti” dove i pittori Marta Mangiabene e Fabrizio Fabbroni espongono le loro opere, ha avuto luogo, nella splendida cornice del Palazzo Corgna la premiazione del concorso letterario su detto.

Il primo premio è stato assegnato allo scrittore Nunzio Dell’Annunziata autore del racconto “Il Manoscritto di Palazzo Corgna” Nella motivazione del premio si legge: Nello scorrere del testo i fatti sono narrati in modo che portano il lettore ad immergersi nel sapiente uso delle parole, nel dolore, nella paura e nella passione. Una narrazione non scontata, senza retorica o caduta di tono.

