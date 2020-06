La Toscana del Sud viaggia ad Alta Velocità con gli autobus diretti alla fermata Frecciarossa alla Stazione di Chiusi

La Città del Palio e i territori della Valdichiana e della Val d’Orcia, ma anche i territori dell’Amiata sono, adesso, a tutti gli effetti connessi all’Alta Velocità e alle principali metropoli italiane grazie al collegamento diretto di trasporto pubblico locale messo a disposizione dalla Regione Toscana. E’ questa la principale notizia che segue la conferma della fermata del Freciarossa 1000 alla Stazione di Chiusi e che chiude il cerchio del servizio grazie al completamento di quello che viene chiamato “Ultimo Miglio” ovvero il sistema di infrastrutture e servizi che permette ai viaggiatori del Frecciarossa di raggiungere le mete previste dopo la fermata in stazione. Il collegamento con la Città di Siena è stato confermato con un autobus che partirà dal capolinea senese alle ore 6.35 per arrivare alla stazione di Chiusi alle 7.50 da cui ripartirà alle ore 8.10 per ritornare a Siena alle ore 9.25. Anche il collegamento serale sarà garantito da un autobus che partirà da Siena alle ore 19.50 per poi rientrare alle ore 22.40. Rispetto allo scorso anno la vera novità è il collegamento con la Valdichiana e la Val d’Orcia, con arrivo su Montalcino, anche questa garantita grazie al trasporto pubblico locale con un autobus a cadenza giornaliera in coincidenza con la partenza e l’arrivo del Frecciarossa alla Stazione di Chiusi. Questo nuovo servizio partirà alle 6.20 da Montalcino e arriverà a Chiusi alle 7.45 dopo aver sostato a San Quirico, Pienza, Montepulciano e Chianciano Terme. Stesso percorso anche per il ritorno a Montalcino previsto alle ore 9.40. Anche il collegamento serale sarà garantito da un secondo autobus che percorrerà lo stesso tragitto con partenza da Montalcino alle ore 19.30 e ritorno alle ore 22.55.

“Adesso possiamo dire che tutta la Toscana del Sud è collegata all’Alta Velocità – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – un sincero ringraziamento all’assessore Ceccarelli per aver ascoltato le esigenze dei territori e di conseguenza aver lavorato e investito risorse importanti al fine di conseguire un risultato che rilancia, con ancora più forza, l’opportunità del Frecciarossa. Adesso la palla passa a noi sindaci che già da oggi siamo chiamati a organizzare, tutti insieme, una strategia di promozione importante affinchè le Terre di Siena possano sfruttare appieno le potenzialità del Frecciarossa come strumento di rilancio turistico ed economico per i nostri territori”

“L’attivazione di questi servizi – dichiara l’assessore ai trasporti della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli – si lega al progetto di valorizzazione turistica di un territorio che ha una vocazione indiscutibile e rappresenta una grande opportunità che la Regione ha sostenuto convintamente. Ci auguriamo che il territorio contribuisca a valorizzare e far conoscere questi servizi così da renderli davvero efficaci e utilizzati.”

Il servizio di “Ultimo Miglio” sarà già in servizio per la fermata del primo Frecciarossa della stagione 2020 domenica 14 giugno.

