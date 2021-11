La Pievese ferma la capolista. Pontevecchio e Pierantonio accorciano le distanze.

Il Ventinella aveva nel suo carnet dieci vittorie, due pareggi e zero sconfitte, prima di approdare la “Serenella Baglioni ” di Città della Pieve. Il terzo pareggio glie lo hanno imposto i ragazzi di mister Saravalle, che rallentano così il cammino della capolista, anche se con il contemporaneo successo del Tavernelle sul Selci, vengono raggiunti dai gialloblu. Dietro i magionesi colgono l’occasione sia il Pierantonio che il Pontevecchio che vincendo rispettivamente a Pietralunga e con il Piccione accorciano le distanze dalla capolista. In coda si fa ancora più pesante la situazione del Magione, sconfitto pesantemente in casa dal Montone per 4 a 0. Da segnalare invece la vittoria del San Feliciano ad Umbertide che consente di creare un bel terzetto con Tavernelle e Pievese appena sotto il Castello che ha pareggiato con il Casa del Diavolo.

Riguardo a Gianni Fanfano