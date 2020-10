(Comunicato stampa)

La nostra concittadina Cecilia Anesi, giornalista investigativa di IrpiMedia, il media online di IRPI (Investigative Reporting Project Italy), è la vincitrice del CEI SEEMO Award for Outstanding Merits in Investigative Journalism 2020, promosso dalla Central European Initiative (CEI) e dalla South East Europe Media Organization (SEEMO).

Cecilia, che si è distinta per “il modello rigoroso ed eccezionale di giornalismo che incarna”, è stata premiata dalla giuria nella categoria “Giornalista Professionista” per una ricerca “magistralmente condotta” sul tema del traffico internazionale di droga ai tempi dell’epidemia di Covid -19.

L’Amministrazione Comunale, a nome dell’intera cittadinanza, desidera esprimerle le sue più calorose congratulazioni per questo importante e meritato riconoscimento che per la prima volta in assoluto viene vinto da un giornalista italiano.