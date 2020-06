Questo il Coumunicato del Direttivo:

“L’USD Pievese comunica che il prossimo anno Arnaldo Antonelli non sarà l’allenatore della Usd Pievese – prima squadra. Vogliamo ringraziare il Mister per la professionalità, la competenza e la grande dedizione con cui ha portato avanti l’impegno.

Gli auguriamo le migliori cose per il suo futuro sportivo e professionale.

Il Direttivo”

Riguardo a redazione