(Comunicato stampa)

Per l’AUR (Agenzia Umbria Ricerche), lo storico ente di ricerca della Regione Umbria specializzato negli studi in campo socioeconomico, statistico e demografico, il 2021 si annuncia – dopo un lungo periodo di commissariamento – come un anno denso di importanti cambiamenti: nuova struttura operativa, nuova governance, nuova sede, nuovi obiettivi.

In linea con il processo di razionalizzazione e rilancio che ha riguardato, all’indomani dell’insediamento della Giunta regionale guidata dalla Presidente Donatella Tesei, tutte le società partecipate dalla Regione, anche nel caso dell’AUR è stato avviato nei mesi scorsi un articolato progetto di riassetto gestionale che prevede, oltre una significativa riduzione dei costi di funzionamento della struttura, la ridefinizione strategica delle sue attività e il potenziamento del suo ruolo come istituto di ricerca e analisi.

I contenuti di questo progetto verranno illustrati nel dettaglio mercoledì 30 dicembre, con inizio alle ore 11, nel corso di una videoconferenza stampa alla quale parteciperanno la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il Commissario straordinario dell’AUR Alessandro Campi.

Nell’occasione verranno anche presentati il Rapporto economico 2020 dell’Agenzia (dedicato quest’anno agli effetti della pandemia sull’economia regionale), il suo nuovo sito istituzionale (disponibile on line a partire dal 30 dicembre all’indirizzo www.aur-umbria.it) e l’ultimo fascicolo della sua rivista semestrale (un numero monografico sul tema “L’Umbria che verrà”).