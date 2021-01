La Civica Piegaro, con Peltristo, torna sollecitare la Soprindendenza.

(Comunicato stampa)

“ Abbiamo fatto istanza di accesso agli atti sul Borgo di Cibottola ”. Augusto Peltristo, vice commissario Lega Trasimeno e Capogruppo della Civica, con un’istanza inviata tramite il legale, l’Avvocato Valeria Passeri torna a sollecitare la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e il Comune di Piegaro sul Borgo di Cibottola .

“Dopo plurimi solleciti – spiega il Capogruppo – ed in risposta alla nota del settembre scorso della Soprintendente Dott.ssa Rosaria Mencarelli riguardo alla messa in sicurezza del Borgo di Cibottola esigiamo copia nulla osta rilasciato per l’intervento di restauro di risanamento conservativo al soggetto privato e copia del permesso di restauro e valorizzazione all’Amministrazione di Piegaro “.

Il Gruppo Consiliare di Piegaro, in difetto di un fattivo positivo riscontro – si legge nella nota inviata dall’avvocato-, sarà costretto a notiziare l’autorità giudiziara a tutela di tale patrimonio di inestimabile valore . “ La nostra battaglia per far rivivere questo Borgo – conclude Peltristo – continua anche in ricordo dell’amico Gabriele Marsili.

