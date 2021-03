L’8 ogni giorno: l’omaggio di Città della Pieve alle donne della Sanità.

(Comunicato stampa)

La Giornata Internazionale della Donna quest’anno assume un particolare significato, visto il periodo di emergenza che stiamo ancora vivendo, ed il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Città della Pieve hanno voluto rendere omaggio a tutte le donne che prestano servizio in ambito sanitario, per aver affrontato l’emergenza con abnegazione e coraggio. Un’occasione per accendere l’attenzione sulle battaglie, sulla conquista dei diritti e per riflettere sulla condizione femminile rispetto alla quale i dati recenti sono molto preoccupanti.