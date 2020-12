Istituto Agrario di Fabro : al via le iscrizioni per il corso serale.

(Comunicato stampa)

Nuova avventura per l’Istituto Agrario di Fabro: da quest’anno sarà possibile attivare il corso serale (Percorso d’Istruzione di secondo livello) in “ Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, l’unico di questo tipo presente nella provincia di Terni.

L’area su cui ricade l’istituto Bruno Marchino di Fabro ben si presta a questo tipo di formazione; il territorio a forte vocazione rurale è infatti caratterizzato da una professionalizzazione carente, soprattutto per gli over 45. Secondo i dati della Camera di commercio di Terni, in provincia la quota delle imprese (8,9%) che accusano la difficoltà di reperire personale adeguato rispetto alle proprie esigenze risulta molto più elevata rispetto agli altri livelli territoriali; circa il livello d’istruzione richiesto emerge una consistente quota delle imprese ternane (47,8%) costrette ad assumere personale senza alcuna formazione specifica, il che poi si ripercuote in modo rilevante sul sistema economico locale. Trend in linea con i dati europei, dove il capitale umano nell’agricoltura delle regioni dell’UE e la percentuale di conduttori di aziende agricole in possesso di titoli d’istruzione secondaria specifici per il settore, è scarsa, soprattutto nella fascia di età che va dai 45 ai 65 anni. In base ai dati dell’Indagine sull’istruzione degli adulti (AES) dell’UE-28, il tasso di partecipazione all’istruzione e alla formazione è notevolmente più basso nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca rispetto all’intera economia, per i gruppi di età 18-64 e 25-64.

Il Percorso di istruzione di secondo livello rappresenta dunque un’opportunità di vitale importanza in quanto consente di poter completare gli studi a chi finora non ha potuto o voluto farlo, e di aver poi accesso ad attività ove è richiesta una preparazione specifica, e questo anche continuando a lavorare.

Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex III media). Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono inoltre iscriversi coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

La fruizione a distanza rappresenta una delle innovazioni principali. E’ infatti possibile che l’adulto possa fruire a distanza di una parte del periodo didattico in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo ( modificabile a causa del covid 19)

Per ulteriori informazioni

Prof Fiorani fiorani.giovanni@icao.it, ipaa.fabro@icao.it

Email della scuola: tric815008@istruzione.it

Iscrizione presso la segreteria dell’Istituto

Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta”

Piazzale F. Parri

05015 Fabro (TR)

Telefoni: 0763 832044 – 0763 839175

