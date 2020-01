Intesa Regione Università. Tesei e Oliviero firmano un memorandum sulla sanità. Sarà vera rivoluzione?

Il rapporto Regione – Università, Facoltà di Medicina – Policlinico, è stato sempre il vero snodo della sanità umbra, dove si giocano gran parte delle risorse economiche destinate alla salute e dove si sono arenate quasi tutte le reali o meno reali volontà di riforma del settore. Ora nuova giunta regionale e nuovo rettore sembrano tornare alla carica. E’stato firmato un “memorandum” fra la Presidente Tesei ed il Rettore Oliviero che dalle notizie che sono trapelate sembrerebbe ambizioso ed andare nella direzione giusta. Per il momento non si toccano gli attuali assetti, ma si prepara una vera rivoluzione. Fra pochi mesi si dovrà arrivare ad una nuova convenzione. E la rotta sembra tracciata “via i reparti doppioni e riassetto del sistema attuale a quattro aziende così com’è adesso. Nuovo assetto delle aziende e via i reparti doppioni, perché sono inutili e producono delle competizioni dannose” Tutto ciò riguarda la testa del problema. ma, ripetiamo, è un nodo fondamentale. Poi si tratterà di vedere, come abbiamo già detto sul nostro giornale, quale rete di servizi verrà prevista nei territori e cosa verrà fatto in un territorio dimenticato e sottodimensionato in termini di servizi, come il Trasimeno-Pievese- Alto Orvietano. Ma non si tratta di attendere, piuttosto per tutti noi interessati si tratta di decidere cosa fare e come muoversi. Possibilmente non in ordine sparso. Come è nostro storico costume. (g.f)

Riguardo a Gianni Fanfano