Iniziativa Civici Per. Rettore Oliviero “Stiamo lavorando ad un progetto per lo sviluppo dell’area del Trasimeno”

“Stiamo, silenziosamente, lavorando, la presidente Tesei lo sa, ad un progetto per lo sviluppo, di una delle aree potenzialmente più interessanti della nostra Regione: l’area del Trasimeno. Lo stiamo facendo, come Università, ma insieme all’Unione dei Comuni, alla Regione, alle forze economiche. Un momento di sintesi concreta”

E’ stato questo, per noi, uno dei passaggi più interessanti, dell’iniziativa on line, promossa da Civici Per, il nuovo soggetto politico umbro che nell’occasione si è presentato alla comunità regionale. Iniziativa che ha visto la partecipazione oltre che del padrone di casa, il consigliere regionale Andrea Fora, fresco di elezione alla presidenza dell’associazione, anche della Presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, del ministro per gli affari europei Amendola e appunto del Rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero.

Le parole del Rettore sono state musica per le nostre orecchie. La nostra area di confine ha da sempre bisogno di maggiore attenzioni pubbliche e di un arricchimento delle proprie risorse in ogni campo a partire da quello imprenditoriale, per arrivare a quello dell’attenzione e della rappresentanza politica ed istituzionale.

Ora si tratta di capire come questa iniziativa si svilupperà. Come coinvolgerà le forze vive della società locale. Gli argomenti del confronto e le leve da utilizzare sono, ahinoi, noti e obbligati, da tempo,anche se vanno aggiornati. La situazione e gli interventi verso il lago, il sottodimensionamento dei servizi ospedalieri e sanitari. Lo squilibrio nei collegamenti di Perugia e del resto dell’Umbria, con l’asse della velocità viaria e ferroviaria che attraversa proprio questa nostra zona. Ma soprattutto la necessità di costruire elementi di supporto e di sistema per l’imprenditoria locale, in particolare nel settore del turismo culturale, ambientale ed enogastronomico, magari in ottica interregionale.

Altre volte, nel corso dei decenni si è parlato di progetti, variamente definiti ed integrati. Qualcosa si è pure fatto. Ma i risultati sono stati desolatamente poveri.

Attendiamo di vedere crescere questo progetto. e ne seguiremo gli sviluppi quando diventeranno pubblici. Sperando come dicevano i nostri nonni che “Fusse che fusse la volta bona!” (g.f)