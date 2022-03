Incontri con gli Autori – A TrasiMemo sabato si parla di olio.

(Comunicato stampa)

Dialoghi intorno all’olio. Verterà proprio su questo alimento il primo incontro con l’autore del 2022 presso TrasiMemo a Paciano.

E’ in programma per sabato 19 marzo alle ore 17,30 la presentazione del volume di Maurizio Pescari “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” (edizioni Rubettino). Oltre all’autore interverrà l’assessora comunale Cinzia Marchesini. L’incontro sarà condotto dalla libraia Maria Grazia Virgilio.

Si tratta di un libro dedicato all’olio dove non si parla solo di olio. L’autore segue un ideale filo conduttore lungo il quale si costruisce una storia completa e complessa, quasi romanzata, toccando argomenti di agronomia, fisica, economia e marketing, applicandoli agli ultimi cinquant’anni dell’Italia popolare, ai suoi mutamenti. Dal come eravamo e cosa ci siamo portati dietro, al come siamo e cosa potremmo fare. Dal valore del tempo alla mezzadria, dalle tradizioni alle consuetudini, dalla spesa alla tavola quotidiana. Dalla valutazione del passato alla costruzione del futuro, seguendo una corretta applicazione in agricoltura, di strategie e conoscenze con sempre al centro l’uomo e la sua attività. Il racconto è intervallato da storie di persone e di territori, che finiscono puntualmente con una prima colazione, con l’olio protagonista e conseguente ricetta.

