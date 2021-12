In testa vincono tutte. La Pievese resta a ruota. E domenica arriva la Pontevecchio!

Nella sedicesima giornata del Campionato di Promozione umbra, Girone A, le prime cinque della classe vincono tutte, anche se solo il Ventinella con una certa tranquillità. Le altre faticano tutte. Il Pierantonio a Pianello, il Castello con la Juventina, la Pontevecchio con la Pietralunghese. Fatica particolarmente il Tavernelle che la spunta in casa contro il Magione, con un rocambolesco 4 a 3, negli aultimi minuti e grazie a due doppiette di fasce conosciute, Cacciamano e Graziani.

Un vero peccato che la Pievese, il quinto incomodo per i play off, non sia riuscita a mantenere il vantaggio a San Feliciano contro il sempre ostico Marra. Ma ormai i biancocelesti del Presidente Rampi e del Vice Gorello, sono stabilmente nelle alte sfere della classifica anche se mancano ancora da tempo, pedine importanti. E domenica al “Serenella Baglioni” arrivano i rossoverdi della Pontevecchio. Vice capolista, avversario storico e frequentatore di categorie superiori, con il miglior attacco del campionato. Se il tempo sarà clemente ci sarà da divertirsi!