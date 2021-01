Ilaria Gabrielli (M5S) “Partecipazione, differenziata, energie rinnovabili, le nostre priorità”

Dopo quella alla Lega, continuiamo il ciclo di interviste ai rappresentanti delle forze politiche pievesi. Questa volta a rispondere è Ilaria Gabrielli, per il M5Stelle.

Ciao Ilaria, prima di passare all’oggetto principale della nostra intervista, abbiamo saputo che hai dovuto affrontare anche la prova del virus. Ci puoi dire qualcosa a proposito di questa dura esperienza?



Un’esperienza importante sia per come ti fa sentire questo tipo di virus sia per le complicazioni e gli strascichi che causa, poi da non sottovalutare che molto interessa anche la componente psicologica. L’isolamento, il senso di colpa di mettere a rischio le persone che ti stanno vicine, lo stigma dell’untore, che purtroppo esiste, poi tutte le incertezze che ti circondano e i dubbi dei sanitari che nel periodo della mia malattia erano ancora enormi. Comunque nel mio caso tutto si è risolto per il meglio. Dagli ultimi controlli sembra che i miei polmoni hanno recuperato e anche altri effetti collaterali sembrano migliorare. Sono fortunata perché faccio parte di un gruppo social di persone guarite da questo virus e sono molti i problemi cronici che possono permanere.

Come è organizzato oggi il M5Stelle a Città della Pieve e nella zona?



Il nostro gruppo di attivisti continua ad essere presente sul territorio, a collaborare con l’attuale amministrazione e a lavorare con gli altri gruppi Umbri e a livello regionale.

Rispetto agli inizi il Movimento5stelle ha cambiato il suo modello organizzativo iniziato molto prima dell’impegno in politica con libere associazioni territoriali che si ritrovavano prima sulla piattaforma Meetup, poi fisicamente per dibattere di idee e proposte per il proprio territorio. La crescita improvvisa del Movimento e l’essere poi al Governo ha creato però un bisogno di diversa interazione e confronto, per cui al momento abbiamo dei referenti individuati nell’ambito di specifiche aree tematiche.

Durante i recenti Stati generali è stato deciso di potenziare questo tipo di organizzazione e di dare maggiore supporto ai singoli gruppi di attivisti. Certo è che il Movimento pur essendo nato sulla rete e avendo sviluppato una piattaforma sempre più utile all’organizzazione e al confronto interno, sta pagando come tutti la mancanza di incontri fisici sul territorio e con i nostri portavoce.

Il M5Stelle è stato tra le forze politiche che hanno appoggiato la lista civica “LiberaMente”. Le dimissioni dal consiglio di Katy Neri, sono state interpretate, da alcuni, come una critica ed un disimpegno verso la giunta Risini. E’ così?

No, il MoVimento 5 Stelle ha continuato a condividere tematiche e soluzioni con questa Amministrazione in coerenza con l’idea di non arroccarsi su posizioni ideologiche, ma sulla condivisione di obiettivi concreti. Come già specificato nel nostro comunicato a suo tempo non ci sono stati a incarichi e posti ricevuti in cambio di questa apertura politica.All’interno della Lista Civica che si era formata per le elezioni passate fu indicata la Sig.ra Kety Neri, simpatizzante del M5S, che in alcun modo rappresentava una “quota” del M5S. Ci siamo rammaricati delle dimissioni della Consigliera Neri poiché il suo impegno è stato sempre serio e coerente con tutti gli impegni presi in campagna elettorale e siamo convenuti con lei sull’inopportunità per un primo cittadino che rappresenta una lista Civica di presentarsi ad eventi, non istituzionali, di un partito politico.

Quale giudizio date dell’operato di questa nuova Amministrazione, di fronte all’emergenza della pandemia e dei primi atti di questa legislatura?



La pandemia purtroppo ha portato tutti noi a vivere un tempo sospeso, questo naturalmente per un’Amministrazione non è possibile perché le cose da fare e da tenere sotto controllo in questo periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale sono moltissime. Da questo punto di vista riconosciamo a questa Amministrazione il massimo impegno nell’affrontare le numerose difficoltà che si sono venute a creare. Questo purtroppo ha portato anche a rallentare alcune intenzioni espresse nel programma e malgrado le difficoltà contingenti ci auguriamo che i processi partecipativi vengano istituzionalizzati e diventino parte integrante dello Statuto Comunale, che anche grazie ai recenti interventi si possa incentivare una corretta raccolta differenziata che aiuti il nostro Comune a raggiungere gli obiettivi richiesti, che si porti a termine la progettualità legata ai fruitori di reddito di cittadinanza affinché possano collaborare fattivamente per la nostra comunità, che si colga l’occasione dei finanziamenti stanziati per il reddito energetico, siamo in attesa dei decreti attuativi, per favorire anche a Città della Pieve la diffusione dell’autoconsumo energetico e delle energie rinnovabili.

Quale e’ la vostra posizione sull’inadeguatezza dei servizi sanitari ed ospedalieri di questo territorio?



Abbiamo sempre condiviso il programma della lista Liberamente sulla situazione sanitaria di Città della Pieve ovvero la richiesta di un presidio ospedaliero di area disagiata come previsto dal DM70 , una maggiore attenzione al servizio di emergenza/urgenza per il nostro territorio e l’inserimento nel prossimo piano sanitario regionale di un Ospedale unico per l’area del Trasimeno.

Allo stato attuale la Regione ci dice che sta valutando ed approfondendo la situazione delle diverse realtà Umbre e ci auguriamo che il nuovo PSR sia realmente conforme alle esigenze dei territori e della sanità pubblica, perché al momento il modello che la giunta Tesei sta seguendo è quello Lombardo di una sanità sempre più in mano a privati e che, anche in questa pandemia, ha manifestato tutti i suoi limiti.

Al contempo, condividiamo appieno la mozione unitaria e trasversale, firmata e sottoscritta da consiglieri regionali di diversi schieramenti politici e appoggiata finalmente da tutti i Sindaci del Trasimeno con cui si porta in seno al Consiglio Regionale la necessità di consolidare i servizi sanitari territoriali e al contempo prevedere l’agognata realizzazione dell’Ospedale Unico del Trasimeno.

Come avrai potuto vedere in tutte le interviste che stiamo dedicando al mondo istituzionale e politico pievese ci sono delle domande ricorrenti, perché le riteniamo i nodi strutturali che deve affrontare la nostra realtà. Quale è la vostra posizione sui collegamenti Perugia- Chiusi, sulla inadeguatezza dei servizi sanitari ed ospedalieri, sulla mancanza di scelte condivise fra le Regioni Umbria e Toscana su alcuni temi fondamentali come ambiente, scuola, trasporti?



Purtroppo ancora assistiamo a una mancanza di visione per temi e progetti utili per entrambe le regioni.

Sulle scuole da quello che vediamo anche in questa situazione di emergenza, ognuno va per conto suo e anche le direttive del Ministero perdono di efficacia; se è vero che le crisi vanno viste come opportunità, credo che soprattutto scuola e sanità debbano avere un’attenzione particolare e un indispensabile cambio di paradigma.

C’è bisogno di un servizio di trasporto pubblico che sappia andare incontro alle esigenze dei territori, invece assistiamo ad un ribaltamento dei ruoli, i cittadini e la Regione si adeguano alle esigenze di BusItalia e non il contrario.

I collegamenti Perugia/Chiusi, vanno considerati in un più ampio quadro di servizi che va dalla viabilità trasporti senza dimenticare che tali decisioni vengono prese a livello regionale dove il m5s ha già chiarito che tale aspetto andrebbe gestito ed affrontato con progetti chiari e con una strategia ben precisa.

Con il Recovery fund dovrebbero essere interessate solo opere e strutture di interesse europeo che qui in Umbria vuol dire E45, ma potrebbe essere possibile dirottare una piccola parte di quei fondi sul suddetto collegamento.

Il condizionale è d’obbligo perché è proprio di questi giorni la denuncia delle opposizioni riguardo i 458 progetti (parliamo di 6,419 miliardi di euro) presentati dalla giunta Tesei senza alcun dialogo con le parti sociali e le forze politiche; un confronto che in altre regioni c’è stato e che ha favorito la nascita di un progetto unico frutto di una visione integrata, pensato per l’intero territorio regionale senza creare squilibri negli investimenti.

Progetti di cui in parte è all’oscuro persino la maggioranza e presumibilmente la giunta, che per esempio prevedono investimenti per la sanità pari soltanto all’1,34% del totale; oltre a non conoscere i progetti non sappiamo quanti e quali verranno finanziati ma sarebbe importante per l’Umbria cogliere questa occasione per intervenire in tutti quei settori che rallentano da anni lo sviluppo della regione.

Intervista curata da Chiara Lucacchioni e Gianni Fanfano

