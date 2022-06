“Il Viaggio nel Viaggio” una mostra fotografica nei luoghi della cultura di Chiusi

Dal 1 al 10 luglio Chiusi ospiterà la mostra fotografica diffusa: IL VIAGGIO NEL VIAGGIO: l’anima dei fotografi della terra di confine patrocinata dal Comune di Chiusi in collaborazione con la Direzione regionale musei della Toscana – Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, Il Museo della Cattedrale e la Proloco di Chiusi.

La mostra fotografica, che vede il concorso di diversi fotografi, si distribuisce nei principali luoghi della cultura di Chiusi: il Museo Nazionale Etrusco, il Museo Civico, il Museo della Cattedrale, la Torre di San Secondiano, il Campanile di Santa Maria Novella, il Chiostro di San Francesco e gli antichi Lavatoi.

Si tratta di un camminar lento diviso in tre tappe, tra i luoghi iconici della Città di Chiusi, che trasformerà l’osservatore in un “UN VIAGGIATORE DEL TEMPO IMMOBILE TRA I SITI DELL’ARCHEOLOGIA” con le foto di Carlo Sacco, Mauro Sini ed Andrea Fuccelli nel Museo Nazionale Etrusco e nel Museo Civico “La città sotterranea”, in un “UN VIAGGIATORE DEL TEMPO PRESENTE TRA I VOLTI DELLE GENTI E DELLA NATURA” con le foto di Enzo Ragazzini , Giuseppe Della Maria e Giulia Fuccelli tra le mura del Museo della Cattedrale, della Torre di San Secondiano o nel Campanile di Santa Maria Novella e in “UN VIAGGIATORE DEL PAESAGGIO ALLA RICERCA DELL’ARMONIA ” con le foto di Marco Mencaglia , Stefano Raimondi e Gianni Aggravi negli spazi del Chiostro di San Francesco e degli antichi Lavatoi.

Inaugurazione della mostra fotografica diffusa 1° luglio con un aperitivo d’inaugurazione alle ore 18,30, nell’Orto Vescovile , Chiusi Città.

Già dal mattino del 1° luglio è prevista un ‘anteprima dalle ore 10,00 al Museo Nazionale Etrusco con MITORAJ ATTRAVERSA POMPEI di Mauro Sini ed al Museo Civico “La città sotterranea” con DEJAVU di Andrea Fuccelli dove i fotografi accoglieranno i visitatori per un dialogo aperto sulle opere esposte. I dialoghi con i fotografi per quanti vorranno “Viaggiare nel Viaggiare” proseguiranno il 3 luglio , in occasione della domenica gratuita al Museo Nazionale, con LA SUGGESTIONE DI ANGKOR WAT di Carlo Sacco. Sabato 2 luglio dalle ore 17,30 dialogo aperto ai Lavatoi con Gianni Aggravi e le sue LUCI DEL LAGO

Ingresso gratuito a tutti i residenti nel Comune di Chiusi nella giornata del 1° luglio per gentile disponibilità della Direzione del Museo Nazionale Etrusco.

Il 3 luglio il Museo Nazionale Etrusco per l’iniziativa ministeriale #Domenicaalmuseo sarà accessibile gratuitamente dalle ore 9,00 alle 23,00 con ultimo ingresso alle ore 22,30.

Le date per i successivi incontri con i fotografi e gli orari di apertura di San Francesco ed i Lavatoi verranno pubblicate sulla pagina FB “Il Viaggio nel Viaggio- mostra fotografica diffusa – Chiusi” oppure può esserne fatta richiesta all’indirizzo mail “ilviaggionelviaggio@gmail,com” o ritirando la specifica comunicazione presso l’Ufficio Turistico.

Riguardo a redazione