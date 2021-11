Il Ventinella vince il derby e allunga. Pontevecchio ko. Pievese in zona play off. Tavernelle pari.

Gli occhi della decima giornata del campionato di Promozione Girone A, erano puntati a Magione dove era previsto il derby fra il Ventinella, compagine storica magionese, ma espressione delle frazioni di Villa e Soccorso ed il Magione. L’hanno spuntata i biancocelesti di che così allungano in classifica piazzandosi a sette punti dalla seconda. Il Pontevecchio, che era la prima inseguitrice, infatti, è stata sconfitta sorprendentemente in casa dal Mantignana con pirotecnico 4 a 3. Nello stesso tempo il Tavernelle non va oltre il pareggio a Pianello e il Pierantonio che sta rimontando alla grande vede sospesa la partita in casa che stava vincendo con il Casa del Diavolo, per un infortunio all’arbitro.

In altra parte del giornale parliamo dell’immediato riscatto della Pievese. I ragazzi di mister Saravalle si rifanno subito dopo la sconfitta con la Juventina, regolano facilmente il Piccione e si posizionano al quinto posto in zona play out.

Riguardo a Gianni Fanfano