Il Sindaco Landi “Il punto su casi covid a Sarteano, dentro e fuori casa di riposo”

Coronavirus_aggiornamenti

(Venerdi 24 aprile ore 10.22)

“Punto su casi covid a Sarteano, dentro e fuori casa di riposo.

Nessuna novità importante in questi ultimi giorni e torno a ripetere i dati di due giorni fa:

📍situazione Sarteano

Sono 11 i casi positivi sarteanesi, 10 dei quali legati alla casa di riposo, solo 1 fuori dal focolaio.

Stanno tutti bene. Chi zero sintomi, chi con qualche piccolo acciacco ma l’umore è buono.

L’unico ricoverato fra gli 11, come detto, è in via di miglioramento e facciamo tutti il tifo per una pronta guarigione.

Sempre 3 i casi negativizzati.

📍situazione rsa

Sono 6 i negativi.

Sono 21 i positivi in struttura e tutti in condizioni stabili.

Dopo 2 rientri da ricovero in ospedale scendono a 7 gli ospiti positivi ricoverati di cui 3 in buone condizioni e 4 in pneumatologia in stretta osservazione.

Sono sempre 4 gli ospiti guariti, visto il secondo tampone negativo.

Continua, incessante, il lavoro del comune e della Usl per tentare di uscire dalla delicata situazione di emergenza.

Grazie a chi continua a starci vicino aiutandoci con una parola o con un gesto

Riguardo a Gianni Fanfano