(Comunicato stampa)

Andrea Marchetti, Sindaco del Comune di Chianciano Terme, in occasione delle festività pasquali si rivolge ai cittadini della stazione termale con un messaggio di ringraziamento e un invito alla collettività a rispettare le regole per il bene comune. “La ricorrenza della Santa Pasqua è un momento importante per la nostra cultura, per la nostra tradizione, ma soprattutto per la nostra comunità che la vive all’insegna della Fede e della Carità – afferma il Sindaco -. Chiaramente sarà una Pasqua diversa da quelle vissute finora. Nessuno ha memoria di un evento come quello che stiamo vivendo in questi lunghi giorni. E’ una prova molto difficile per tutti noi”. Prosegue il Sindaco: “Per prima cosa quindi un augurio, un pensiero e un ringraziamento per medici, infermieri, personale sanitario in genere, forze di polizia, dipendenti delle ‘attività essenziali’, associazioni di volontariato, consiglieri e dipendenti comunali per il lavoro svolto a servizio della collettività”. “Un appello a tutti perché la Pasqua è una festa di pace e va santificata rispettando la salute altrui, la nostra e dei nostri cari; dobbiamo stare a casa, farci gli auguri al telefono, incontrarci in video, rimanere vicini ma distanti fisicamente: Pasqua di pace significa anche rispettare le regole per il bene del prossimo”. “Concludo con l’augurio a tutti voi di una Benedetta e Santa Festa Pasquale. E chi ha poco da spartire con concetti religiosi, può dire ancor più semplicemente: Noi festeggiamo la Vita. La Vita ci è stata donata e la Vita è bella. Questo è il senso della Pasqua”. Il Sindaco Marchetti nel fare gli auguri ai cittadini ricorda, infine, una citazione di Mahatma Gandhi: “Non c’è strada che porti alla pace che non sia la pace, l’intelligenza e la verità”.