Il Partito Democratico di Fabro esprime vicinanza ai concittadini positivi al Covid e alle loro famiglie.

(Comunicato stampa)

La seconda ondata di Coronavirus non ha risparmiato neanche il comune di Fabro. Il Partito Democratico di Fabro esprime vicinanza ai nostri concittadini positivi al Covid e alle loro famiglie.

E’ doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori della sanità ad ogni livello, alla protezione civile e a tutti i lavoratori che stanno affrontando con professionalità e con ulteriore carico di lavoro la grave emergenza sanitaria.

I cittadini stanno vivendo questo momento con molta preoccupazione e spaesamento, è compito dell’amministrazione comunale prestare loro attenzione, impegno, rigore e responsabilità nel monitorare e gestire la seconda ondata dell’epidemia.

Per questo riteniamo che le comunicazioni del Sindaco non siano sufficienti, troppo sporadiche e troppo sintetiche, omettendo informazioni rilevanti di interesse pubblico, come ad esempio l’isolamento fiduciario degli alunni di due classi delle scuole del nostro comune.

Chiediamo chiarezza attraverso una divulgazione tempestiva e dettagliata delle notizie, oltre al numero dei positivi, il Sindaco dovrebbe aggiungere quanti cittadini si trovano in isolamento fiduciario, rendere noto quali sono le azioni intraprese per tentare di tracciare il contagio, quale rapporto con Usl, protezione civile e scuola, quali strategie per contrastare la diffusione del virus, per sostenere famiglie in difficoltà e supportare le imprese commerciali e produttive del nostro comune.

Inoltre riteniamo molto grave da parte della maggioranza non avere mai portato in consiglio comunale la discussione sullo stato della pandemia nel comune di Fabro.

Dopo l’esperienza del lockdown di primavera, considerando la rete parentale e di interessi diffusi, come proprietà, terreni e interscambio merci nel comprensorio dell’Alto Orvietano, il PD di Fabro chiede al Sindaco che in caso di nuove limitazioni di spostamenti, di farsi promotore verso le autorità competenti (Regione, Prefetto, USL, Sindaci, ecc.) per far si che i cinque comuni in questione vengano considerati come territorio unico.

Il Partito Democratico di Fabro, in questa difficile situazione rimane a completa disposizione dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza per una collaborazione concreta e fattiva per il bene di tutta la comunità Fabrese.

