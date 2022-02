Il mitico Club 27 in uno spettacolo al Teatro Caos di Chianciano

Il giorno dodici febbraio al teatro Caos di Chianciano la Fondazione Accademia dei Perseveranti presenta, per la stagione teatrale, uno spettacolo musicale insolito. La rappresentazione si svolgerà seguendo in qualche modo i testi e le note di “pezzi” dei notissimi, mitici musicisti, che in un qualche modo la sorte ha accomunato in un tragico destino di morte.

Si parla ovviamente di Brian Jones, Jimi Hendrix, Curt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison e Amy Winehouse. Tutti morti all’età di ventisette anni in circostanze non sempre del tutto chiare. Il più delle volte il decesso è stato attribuito ad uno smodato uso di droghe. Tuttavia un alone di mistero ha accompagnato la loro vita e la loro morte alimentando la credenza di una maledizione che in qualche modo li abbia colpiti. Certamente l’aver consegnato al mito questi musicisti è stato il loro indubbio talento artistico ma sicuramente una parte importante l’ha avuta anche questa aurea di mistero che ha ammantato la loro parabola artistica e soprattutto la loro morte, alimentando un po’ una sorta di dannazione che si è fusa con una spiritualità pagana di personaggi che sfuggivano ad una normale catalogazione tra gli altri artisti. Sarà interessante vedere come si snoderà lo spettacolo sicuramente emozionante nel riproporre un periodo musicale veramente unico e ancora seguitissimo.

Nunzio Dell’Annunziata

