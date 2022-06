Il mercatino del Perugino. A Citta’ della Pieve torna il mercato a km zero

(Cittadino e Provincia) Dal produttore al consumatore. Il mercatino a chilometri zero è una realtà voluta dall’Amministrazione Comunale per promuovere e valorizzare le produzioni del territorio, migliorare la qualità della vita dei cittadini e salvaguardare l’ambiente, creando occasioni d’incontro tra imprenditori locali e consumatori.

A Città della Pieve dunque torna il “Mercatino del Perugino”, mercato a kilometri zero che, per il primo appuntamento 2022, si svolgerà domenica 5 giugno p.v. dalle ore 9 alle ore 13 nella Piazza Plebiscito, a seguire ogni prima e terza domenica del mese fino al 15 settembre.

Circa 8 le aziende agricole presenti al Mercatino: prodotti caseari di capra e di pecora, tartufi, farine, prodotti da forno, legumi, ma anche aglio nero, spezie, verdure e conserve.

Piu' letti oggi

Sorry. No data so far.