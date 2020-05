Il Liceo Musicale ” I. Calvino” partecipa alla XXXI Rassegna Musicale Nazionale ” La musica unisce la scuola”!

Il Liceo Musicale ” I. Calvino”, di Città della Pieve, partecipa alla XXXI Rassegna Musicale Nazionale ” La musica unisce la scuola”! L’evento è organizzato da Indire online https://lamusicaunisce.indire.it/ per la settimana nazionale della musica a scuola 2020 dal 25 al 30 maggio, in collaborazione con il MIUR – Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.

La scuola presenta il video “Gruppo da camera virtuale voci e pianoforte” in cui Elisa Grieco, G. M. Neve Mancini, Alessia Morgantini, Francesca Trentini della classe prima fanno musica insieme nonostante la distanza, mostrando nel panorama nazionale un esempio di didattica a distanza efficace e innovativo.

Valeria Puletti

Docente di musica d’insieme canto corale:

