Il Gruppo ecologista “Il Riccio” organizza una escursione nel Bosco di Piegaro.

Il Gruppo Ecologista “Il Riccio” di Città della Pieve, unitamente a GeaEnergyTrekking, organizza per venerdì 13 agosto l’escursione al Bosco di Piegaro per bambini, età 6 -12 anni, e famiglie, per passare un pomeriggio sicuramente diverso immersi in una paesaggio ameno e rigoglioso e per scoprire insieme come connettersi con la natura e imparare a giocare con le piante.

Partenza alle ore 16.30 davanti alla Casa della Salute di Città della Pieve con mezzi propri o per chi lo preferisce alle 16.45 all’ingresso del Bosco al km 33 della Pievaiola, il rientro è previsto per le 20.00 al punto di partenza. Una bellissima passeggiata di circa 6 km, 3 ore nel bosco con soste per giochi e merenda, da portare unitamente all’acqua. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita per i bambini e per gli iscritti al Gruppo Ecologista “Il Riccio” in regola con il tesseramento 2021; per i non iscritti è previsto un contributo di € 10 comprensivo di Assicurazione R.C. Per chi lo desidera è possibile, con un contributo di 2 €, avere la Carta Escursionistica di Città della Pieve.

Si percorreranno gli itinerari più belli del Bosco di Piegaro: Fosso Salamandrina e Caccia Nuova.

Della Salamandrina dagli occhiali, anfibio protetto a livello europeo, durante la stagione della riproduzione, aprile-maggio, per chi volesse rifare l’escursione in tale periodo, è possibile avvistare esemplari nelle vasche d’acqua, specificamente predisposte, lungo il fosso Salamandrina.

Nelle aree di sosta lungo il percorso e in spazi adatti sarà possibile effettuare giochi di connessione con il Creato secondo le tecniche della NatureTherapy.

Con piante particolari si proverà a costruire giocattoli, o più semplicemente si potranno raccogliere elementi naturali, dono di Madre Terra, con cui giocare.

Durante una pausa verrà letto e commentato il racconto di Amicizia e Natura “Fratello Ulivo e Sorella Edera” di Sara Segato e Simone Durante.

Si ricorda che per i partecipanti è obbligatorio il rispetto delle norme anti-Covid attualmente in vigore.

Per eventuali ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere ad uno dei seguenti indirizzi elettronici: ecologistiilriccio@gmail.com, info@geaenergytrekking.it, riccatesta@libero.it, f.ivonne52.if@gmail.com oppure contattare telefonicamente Riccardo 3484555251, Pino 3279739039, Ivonne 3396134127.

