Il giovane pievese, Loris Mennillo, nel podio di una gara nazionale

Loris Mennillo è un giovane umbro, un pievese, uno studente in scienze motorie e sportive e svolge attività di allenatore presso la palestra Body Zone di Po Bandino. Il 17 luglio ha conquistato il terzo posto nella 4ª gara nazionale di powerlifting nella categoria -74kg sub junior e junior svoltasi a San Zenone al Lambro in provincia di Milano.

E’ stato il suo esordio in ambito agonistico a livello nazionale, affiancato dalla sua squadra ‘Barbarians Power Club’ di Perugia.

Mennillo ha sollevato complessivamente 572,5 chili (suddivisi nelle tre relative prove di squat 207.5kg, panca 130kg e stacco 235kg).

