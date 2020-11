Il Gemellaggio non si ferma…

(Comunicato stampa)

Nonostante questo maledetto virus abbia, tra le altre cose, impedito la possibilità di effettuare scambi legati alle attività di gemellaggio, il Comitato Amici del Gemellaggio di Città della Pieve ha voluto “incontrare” sia pure da remoto, gli amici tedeschi della città di Denzlingen.

Si è tenuto infatti, nella mattinata di sabato 21 alle ore 11 un collegamento via zoom con gli amici del Comitato di Denzlingen. Nell’ occasione oltre alla presentazione dei nuovi membri dei Comitati e del Sindaco di Città della Pieve che ha voluto portare il suo saluto, sono state fatte delle riflessioni sul futuro del Gemellaggio. Da parte di tutti è emerso forte il desiderio di poter riprendere gli scambi “in presenza” tra le città e le persone per realizzare tutte quelle iniziative programmate, ma che non si sono potute svolgere. Grande è il desiderio di tornare ad una normalità che sta mettendo a dura prova le nostre vite ed in cui il gemellaggio costituisce per la sua natura, un piccolo tassello per la costruzione di un’ Europa di pace e di solidarietà.

