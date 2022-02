Il Cuore a Chianciano

Donare è sempre un atto che arricchisce chi dona e chi riceve. Molto apprezzato a Chianciano il regalo fatto alla comunità da parte dell’attività Rosso Vivo (Naomi Casaccino e Roberto Esposito). Il regalo consiste in un bellissimo romantico cuore illuminato di rosso, affinché Piazza Italia e tutta Chianciano possano vivere il S. Valentino in un’atmosfera meno anonima e certamente più consona alla festa degli innamorati.

Sicuramente questo luminoso, effimero, romantico “monumento” farà da cornice a numerose foto di chiancianesi e turisti. Un arredo veramente carino ed elegante.

A volte quando si vivono periodi duri, e Chianciano vive la durezza di una crisi più che trentennale, non va trascurata l’importanza dei piccoli grandi gesti perché, le manovre politiche, economiche, l’impegno di chi di dovere per affrontare il futuro: sacrosanto, onesto impegno importantissimo, non viene percepito dai cittadini. Anzi la non comprensione , la non tangibilità del cammino per superare i problemi fanno perdere un po’ la fiducia nel futuro. Un gesto semplice, generoso ed immediato regala un sorriso e un po’ di fiducia. Naturalmente non basterà un cuore a risolvere le complesse problematiche di Chianciano…Ma un grazie a Roberto e Naomi lo fanno tutti…col cuore.

Nunzio Dell’Annunziata