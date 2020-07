Il Comune di Città della Pieve informa: realizzazione di progetti personali in materia di vita indipendente rivolto a persone con disabilità.e

(Comunicato stampa)

Sono aperti i termini per presentare la propria candidatura per accedere al contributo per progetti di “Vita Indipendente” a favore delle persone con disabilita’.

Vita indipendente significa la possibilita di vivere con piena consapevolezza, assumendosi la responsabilita delle proprie scelte nel perseguire, alla pari con gli altri, la propria autonomia possibile.

A tale scopo, occorre far si che le “persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e che non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione” e che, inoltre, “abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società”.

Il pieno godimento dei diritti umani e delle liberta fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU mira infatti a garantire alle persone con disabilita pari dignita ed eguaglianza con gli altri attraverso la piena inclusione della persona all’interno della società, la sua centralità e l’accrescimento della consapevolezza (empowerment) in relazione alle proprie scelte.

Scadenza presentazione delle domande 12 settembre 2020.

Clicca sul link per accedere al bando completo:

http://www.comune.cittadellapieve.pg.it/c054012/po/mostra_news.php?id=703&area=H

L’Amministrazione Comunale

