Il Comune di Chianciano Terme attiva uno sportello per il rilascio dello SPID.

(Comunicato stampa)

Il Comune di Chianciano Terme attiva uno sportello al quale, a partire da martedì 1 febbraio 2022, i cittadini maggiorenni potranno rivolgersi per ottenere gratuitamente le credenziali SPID, ovvero del Sistema Pubblico di Identità Digitale, che garantiscono un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Per generare la propria identità digitale SPID sarà necessario presentarsi personalmente allo sportello, situato al primo piano del Palazzo Comunale, presso l’Ufficio Attività Produttive, Servizi Scolastici e Servizi Sociali, disponendo di un indirizzo e-mail personale, del proprio cellulare, di un documento di identità rilasciato da un’autorità italiana (carta d’identità, passaporto o patente) e della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), entrambi in corso di validità.

Lo sportello sarà aperto al pubblico il martedì dalle ore 10:00 alle 12:00 e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00; per accedervi occorrerà aver precedentemente preso un appuntamento telefonico al numero 0578652312 ed essere in possesso del green pass “base”, requisito richiesto dal 1 febbraio per entrare in tutti gli uffici pubblici.

Una volta ottenute le proprie credenziali, che sono strettamente personali, i cittadini potranno iniziare a utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale e così accedere, per esempio, al Fascicolo Sanitario Elettronico, ai portali del cittadino delle varie pubbliche amministrazioni locali e regionali, ai servizi di certificazione e autocertificazione, all’anagrafe, oppure consultare i dati previdenziali, effettuare prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche e molto altro ancora.

Il Comune di Chianciano, grazie alla convenzione tra Regione Toscana e Lepida s.c.p.a, uno dei più importanti gestori di identità digitale abilitati da AGID, ha deciso di attivare il servizio di rilascio delle credenziali SPID proprio per incentivare la diffusione di questo strumento, e mettere sempre più cittadini in condizione di usufruire dei tanti servizi online per i quali è obbligatoriamente richiesto.

