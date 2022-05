Il “Centrosinistra per Sarteano” presenta i candidati a supporto di Francesco Landi

Si terrà sabato prossimo, 7 maggio, alle ore 15.30 a Parco Mazzini, a Sarteano, la presentazione alla cittadinanza dei candidati della lista del Centrosinistra a supporto di Francesco Landi, sindaco uscente e nuovamente candidato alla guida del paese. In caso di maltempo la presentazione sarà spostata presso la sala mostra comunale.

“Si parte, con entusiasmo e voglia di continuare a far crescere Sarteano, per questa nuova avventura – commenta il candidato Francesco Landi – chiamando a raccolta la nostra comunità e sperando che tanti sarteanesi ci raggiungano per scoprire i volti di chi ha deciso di dedicare tempo, passione ed energia al futuro del paese.

Siamo convinti di aver composto una squadra di grande qualità e rappresentativa della nostra comunità. Giovani ed esperienza, dipendenti, imprenditori, operai, liberi professionisti, persone legate alle associazioni locali in ambito sportivo, culturale, sociale, vicine al mondo della scuola, della formazione. Un bello spaccato della nostra Sarteano che è pronto a mettersi in gioco, ad ascoltare e farsi carico delle esigenze della comunità ma soprattutto, a vedere “con occhi nuovi” il nostro territorio. Perché per migliorarsi non dobbiamo mai dare nulla per scontato, ma immaginare sempre un modo per migliorare il posto in cui si vive valutando sempre i diversi punti di vista di un’intera comunità per poi tracciare una strada e percorrerla, con determinazione, tenacia e caparbietà. Io sono pronto, e lo sono anche loro”.

Francesco Landi, 44 anni, ex imprenditore nel mondo del marketing e della comunicazione e giornalista pubblicista, sposato con Monica, padre di Martina, è il candidato espresso dal PD a guida del Centrosinistra per Sarteano per le prossime elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Dopo essere stato eletto sia nel 2017 che nel 2012 con oltre il 70 dei consensi, si propone per la terza volta a guida della propria comunità, a capo di una coalizione di Centrosinistra molto larga formata da Partito Democratico, Europa Verde, Italia Viva, Azione, Partito Socialista Italiano, oltre che da rappresentanti del mondo civico locale.

