Tutto è pronto per l’estrazione della “Lotteria Chianciano Terme” che si svolgerà, alla presenza delle istituzioni, dei promotori e di un notaio, il giorno 6 gennaio 2021 alle ore 9.00 all’ingresso del Parco Acqua Santa di Terme di Chianciano (Piazza Martiri Perugini) a Chianciano Terme. L’iniziativa, organizzata dalla Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme a cui hanno aderito il Comune di Chianciano Terme e diverse associazioni di categoria della stazione termale (Pro Loco di Chianciano Terme, Articolo 93, Confesercenti, Confcommercio, CNA) doveva concludersi lo scorso settembre, ma a causa dell’emergenza sanitaria è stata rinviata.

“Dopo il rinvio dello scorso settembre dell’estrazione finale della ‘Lotteria Chianciano Terme’, nel rispetto delle norme tutt’ora in vigore anti-Covid, il 6 gennaio prossimo, alla presenza del notaio Francesco Previti verrà effettuata l’estrazione finale che è pubblica e che può essere seguita da quanti desiderano essere presenti – afferma l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Chianciano Terme, Fabio Nardi -. L’estrazione sarà effettuata all’ingresso del Parco Acqua Santa, per gentile concessione di Terme di Chianciano, un’area ampia che permette il distanziamento”.

In palio, come primo premio, ricordiamo, c’è una autovettura Ford Fiesta 1.1. 75 CV benzina Connected; il secondo premio previsto è un soggiorno di quattro notti per due persone a Chianciano Terme; il terzo premio previsto sono due ingressi con cena alle Terme Sensoriali.

I biglietti vincenti saranno resi pubblici subito dopo l’estrazione nel sito del Comune di Chianciano Terme e quelli cartacei saranno esposti presso l’ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica, che ha sede in Piazza Italia n. 67.

