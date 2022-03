I Circoli del Partito Democratico dell’Alto Orvietano: “Mobilitazione in difesa della Sanità pubblica”.

(Comunicato stampa)

INIZIAMO LA MOBILITAZIONE IN DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA, DEL DISTRETTO, DELLA CASA DELLA SALUTE E DEL DIURNO ALZHEIMER

I Circoli del Partito Democratico dell’Alto Orvietano, coerentemente con l’impegno assunto nel corso dell’assemblea del 19 febbraio scorso, con i cittadini hanno deciso di intraprendere la mobilitazione con una raccolta di firme per difendere la sanità territoriale dalla politica scellerata della Giunta Regionale.

Il contributo dei cittadini sarà essenziale per dare una risposta partecipata a questa centralizzazione senza senso contenuta nel nuovo piano sanitario e allo svuotamento della capacità decisionale dei territori.

La raccolta Firme può anche essere sottoscritta online al link: https://chng.it/dXsFqbK2

Di seguito il testo per la raccolta firme

****************************************************************************************************************************************************************************************************

PER LA DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA,

PER MANTENERE E POTENZIARE I SERVIZI DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’ALTO ORVIETANO,

CONTRO LA SOPPRESSIONE DEL DISTRETTO DI ORVIETO DELLA USLUMBRIA 2

Ogni cittadino può sostenere la proposta sottoscrivendo l’apposito modulo.

Ecco, in forma sintetica, le principali proposte:

– Il completamento del progetto di trasformazione del PES (punto erogazione servizi) di Fabro Scalo che è a servizio della popolazione di tutti e 5 i Comuni dell’Alto Orvietano, in Casa della Salute (Casa di Comunità) cosi come previsto negli strumenti di programmazione in vigore, essendo ormai trascorsi oltre due anni dalla predisposizione del progetto definitivo;

– La realizzazione del Centro Diurno Alzheimer che originariamente doveva essere realizzato nel Comune di Ficulle e a servizio dei residenti dei 5 Comuni dell’Alto Orvietano, previsto nel Piano Sanitario Regionale ed inserito nel Piano di Zona dall’Assemblea dei Sindaci del 29/03/2012 e già inserito nel capitolato speciale di appalto per l’affidamento dei servizi di assistenza che la USL aggiudica definitivamente con Delibera n.159 del 15/03/2013.

– Il mantenimento del Distretto Sanitario di Orvieto, che comunque insiste su una popolazione residente di circa 45.000 abitanti e che in considerazioni delle particolari caratteristiche geomorfologiche del territorio e della bassa densità della popolazione residente può essere derogato dalla Regione dal limite minimo, così come previsto dal D.Lgs. 229/99, Art.3-quater.

I cittadini firmatari invitano i Sindaci del territorio a farsi promotori di un’iniziativa adeguata e consegnare presso le competenti sedi istituzionali e presso il Consiglio e la Giunta Regionale, le presenti istante sottoscritte dalla popolazione dei Comuni interessati: