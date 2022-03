I Carabinieri di Città della Pieve individuano i presunti autori di furti in supermercati.

(Comunicato stampa)

I militari della Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago sono intervenuti in due diverse occasioni presso 2 noti supermercati di quel Comune all’interno dei quali erano stati perpetrati due furti.

Il primo episodio, verificatosi lo scorso 08 marzo, avrebbe come protagonisti due individui di origini straniere – uno dei quali diversamente abile e in sedia a rotelle – che, dopo aver riempito uno zaino di generi alimentari per un valore complessivo di 200,00 € circa, si sarebbero allontanati dal punto vendita senza pagare la merce. I militari in quell’occasione hanno acquisito le testimonianze dei dipendenti del supermercato e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Dalla visione delle stesse è emerso che i due presunti autori avrebbero prima riempito uno zaino di cibo e poi, una volta giunti alle casse, si sarebbero divisi i compiti: il soggetto in sedia a rotelle si sarebbe allontanato dal punto vendita portando con sé il grosso zaino pieno di cibo, mentre il presunto complice si sarebbe dedicato a distrarre il personale addetto alle casse.

A conclusione degli accertamenti i Carabinieri di Castiglione hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria entrambi gli uomini di origini straniere, uno cl.1975 e l’altro cl.1986, ritenuti responsabili dell’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

Lo scorso 18 marzo, invece, i Carabinieri sono stati allertati dal responsabile dell’altro punto vendita il quale aveva notato un ragazzo con uno zaino sulle spalle uscire dall’esercizio commerciale senza fermarsi alle casse: si sono subito dedicati alle ricerche della persona nelle vie limitrofe al supermercato con esito negativo e, successivamente, presso la vicina Stazione dei treni. Giunti in prossimità dei binari, hanno notato un ragazzo con un grosso zaino sulle spalle – il cui aspetto corrispondeva alla descrizione raccolta poco prima – che aspettava il treno sulla banchina. È stato bloccato e controllato, e trovato in possesso di n.10 bottiglie di superalcolici, presumibilmente sottratte poco prima all’interno del supermercato.

Il trentaquattrenne presunto autore del fatto è stato poi condotto in caserma dove, dopo aver raccolto la querela da parte del responsabile del punto vendita, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di furto aggravato. La refurtiva è stata restituita al denunciante.

Già una decina di giorni fa, nella mattinata di domenica 13 marzo, gli stessi Carabinieri di Castiglione del Lago avevano individuato il presunto autore di un furto aggravato consumato ai danni di un altro supermercato restituendo n.8 bottiglie di super alcolici al responsabile del punto vendita.

Oltre a quanto sopra descritto, i militari della Compagnia di Città della Pieve (PG) impegnati nei servizi esterni di controllo del territorio negli ultimi giorni hanno conseguito i seguenti risultati:

controllo di n. 287 veicoli, elevando n. 16 contravvenzioni al Codice della Strada. Nello specifico, è stata anche ritirata una patente di guida ad un soggetto straniero che, pur essendo residente in Italia da più di un anno, non aveva provveduto a regolarizzare il proprio titolo abilitativo alla guida secondo la normativa vigente;

controllo di n. 442 persone, 94 delle quali già note ai Carabinieri;

controllo di n. 94 “green pass” e verifica di n. 34 attività commerciali.

Nei controlli effettuati non sono state riscontrate violazioni alla normativa volta a contenere l’epidemia da Covid-19.

Nel corso di un controllo, infine, i Carabinieri di Castiglione del Lago hanno sequestrato 1,0 gr. di sostanza stupefacente del tipo “eroina” trovata nella disponibilità di un ventiduenne: è stato segnalato alla competente Prefettura quale “assuntore” di sostanze stupefacenti.

