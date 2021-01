I 5Stelle di Chiusi scrivono al consiglio comunale ed ai cittadini “Noi orgogliosamente scomodi” 

(riceviamo e pubblichiamo)

I fatti:

L’italia oggi ha una legge anticorruzione all’avanguardia, riconosciuta a livello internazionale. Norme che impongono la trasparenza ai partiti e fondazioni collegate. Il codice rosso che tutela le donne ed i piu’ piccoli. Una stretta ulteriore al voto di scambio politico-mafioso. Una vera regolamentazione per la class action.

A gennaio 2020 è entrata in vigore la riforma della prescrizione. per salvare i processi la prescrizione s’interrompe dopo il primo grado.

Non si può permettere che venga distrutta l’unica riforma che, con fatica, hanno fortemente voluto i familiari di Viareggio ma anche tutti i Familiari delle Stragi del Vajont, Rigopiano, L’Aquila, Amatrice, Andria e Corato, S.Giuliano di Puglia, Casal Monferrato, Casalecchio di Reno, Erasmus in Spagna, Torre piloti VTS Genova, Taranto, Modena, Pioltello Lodi e Ponte Morandi.

Per ogni cittadino vi è l’esigenza di una giustizia che non sia figlia di colpi di spugna sulla verità ma che sia frutto di un giudizio per intero sulle responsabilità accertate.

Sono arrivate alle Camere anche le riforme del processo civile, di quello penale, del Csm e dell’ordinamento giudiziario.

Oggi, mercoledì 27 ALFONSO BONAFEDE avrebbe dovuto illustrare alle Camere perché ha chiesto e ottenuto 2,75 miliardi anziché gli iniziali 750 milioni di Recovery Plan per la giustizia: 16mila nuove assunzioni, processi più rapidi, digitalizzazione degli uffici, nuove carceri, ampliamento e ammodernamento di quelle esistenti.

Eppure, c’è chi non vuole che tutto ciò si possa realizzare.

Bene a chi preferisce, ancor oggi, discuterne o impedirlo, diciamo solo che lo vada a chiedere alle famiglie delle vittime della strage di Viareggio a cui poco più di due settimane fa tutta la politica ha dato loro solidarietà.

NOI CONTINUIAMO AD ESSERE ORGOGLIOSAMENTE SCOMODI.

Movimento 5Stelle Chiusi

