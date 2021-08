Gruppo Ecologista “Il Riccio”: Escursione al Bosco di Piegaro.

(Comunicato stampa)

Il Gruppo Ecologista “Il Riccio” di Città della Pieve organizza per sabato 28 Agosto 2021, in collaborazione con GeoEnergyTrekking, l’escursione al Bosco di Piegaro arricchita da elementi di NatureTherapy.

Tre gli itinerari nel bosco: Fosso Salamandrina, Caccia Nuova, Fustaia e esperienze di connessione con la Natura.

Partenza alle ore 7.45 davanti alla Casa della Salute di Città della Pieve oppure alle ore 8.00 al km 33 S.S. Pievaiola, rientro previsto per le ore 13.00 al punto di partenza.

Escursioni semplici, della lunghezza media di 3-4 km ad itinerario per un totale di circa 12 km, il dislivello è di circa 200 metri max, con presenza di parcheggi, aree picnic, pannelli didattici.

La partecipazione è aperta a tutti, gruppo minimo 10 persone e max 25. L’escursione è gratuita per gli iscritti al Gruppo Ecologista “Il Riccio” con rinnovo tessera 2021, per i non iscritti è previsto un contributo di € 10 comprensivo di Assicurazione R.C. Con ulteriori 2 € si potrà ricevere la Carta Escursionistica di Città della Pieve.

Di particolare interesse le aree di riproduzione della Salamandrina dagli occhiali o terdigitata, anfibio protetto a livello europeo. Durante la stagione della ovodeposizione, aprile-maggio, è possibile avvistare esemplari dell’anfibio nelle vasche d’acqua, specificamente predisposte, lungo il fosso omonimo. Le numerose uova opache vengono deposte dalle femmine a grappoli, lungo steli immersi in corsi d’acqua, canali, fossati.

La presenza dell’anfibio è un indicatore biologico, attesta infatti l’alta qualità degli ambienti, delle acque e dei terreni che devono essere poco o per niente inquinati perché possa viverci.

Lungo i percorsi, tutti all’ombra, una rilevante varietà di specie arboree, tra le prevalenti: pino nero, douglas, carpino bianco, pino silvestre, ciliegio, cerro, rovere destinati alla produzione e vendita del legname nell’ottica di una gestione sostenibile del patrimonio boschivo.

Per avere maggiori info: www.lifegate.it/bosco-di-piegaro-alberi-parlanti-trace.

Ai partecipanti è fatto obbligo del rispetto delle norme anti-Covid attualmente in vigore.

Per informazioni: ecologistiilriccio@gmail.com, info@geaenergytrekking.it,

riccatesta@libero.it, f.ivonne52.if@gmail.com; Riccardo 3484555251, Pino 3279739039, Ivonne 3396134127.

