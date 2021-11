Giornata mondiale della gentilezza – Nelle scuole dell’I.C. Valnestore oggi predomina il viola,

(Comunicato stampa)

Sarà il colore viola a predominare oggi nelle scuole della Valnestore.

Su proposta del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Piegaro, gli alunni dell’Istituto Comprensivo celebreranno oggi, con un giorno di anticipo rispetto alla data ufficiale (considerato che domani i plessi sono chiusi), la Giornata mondiale della gentilezza.

Le iniziative sono state programmate nei giorni scorsi, quando il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Piegaro si è riunito in modalità virtuale.

Su proposta del CCR dunque alle classi dell’Istituto verrà sottoposta la visione di un cartone animato e di un video, realizzato dagli stessi studenti del Consiglio, per spiegare cos’è la gentilezza e come metterla in pratica anche nei semplici gesti di vita quotidiana.

L’Associazione che a livello nazionale promuove l’iniziativa ha adottato il colore viola come simbolo della gentilezza in quanto unione di rosso (colore del cuore) e di blu (colore della mente). Da qui la proposta di colorare una sedia di viola sulla quale scrivere con un pennarello parole gentili ed esporla nell’atrio di ciascun plesso, come simbolo e segno tangibile dell’impegno a promuovere e praticare la gentilezza. Addobbare le scuole con palloncini viola e cartelloni su cui scrivere frasi che inneggiano alla gentilezza.

Anche l’Amministrazione comunale di Piegaro farà la sua parte. L’assessore Rosita Morcellini ha annunciato che per l’occasione gli arconi del capoluogo si illumineranno di viola.

Nel corso della riunione del Consiglio, la prima dopo le elezioni del 28 ottobre, sono subentrati tre nuovi consiglieri in sostituzione dei ragazzi passati alla scuola secondaria di secondo grado.

I nuovi eletti, tutti della scuola primaria, sono: Valerio Ceccaroni, Leonardo Mencarelli e Lavinia Pala. Valerio Ceccaroni sarà il nuovo assessore alla solidarietà.

