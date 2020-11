(Comunicato stampa)

Il Distretto Trasimeno della Usl Umbria 1 aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre esponendo delle simboliche “sedie rosse”.

Nei diversi presidi del Distretto verranno posizionate alcune sedie rosse, in memoria delle donne vittime di violenza, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Posto occupato”, promossa sul territorio dal Gruppo Informale Punto Rosa 2.0 Donne, tumore al seno e dintorni, e delle associazioni Cesvol Umbria, Il Bucaneve ODV e Soggetto Donna APS.

Questa postazione vuole attivare l’attenzione sulla piaga della violenza di ogni genere sulle donne. Il progetto, avviato lo scorso anno, rientra nella campagna nazionale di sensibilizzazione “Posto occupato”: una sedia rossa viene posizionata in un luogo pubblico o privato, come testimonianza della donna che non potrà più occupare quel posto.

Sulla locandina che segnalerà la postazione presso i diversi presidi del Trasimeno, saranno presenti i riferimenti utili attivi nel territorio e gestiti rispettivamente dalle Associazione Donne “La Rosa” e dall’Accademia Pietro Vannucci: CAV Centro Antiviolenza “Maria Teresa Bricca” di Città della Pieve (telefono 0578 321669 345 7107440 attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21); 1522 numero nazionale antiviolenza e stalking; Punto di ascolto Punto Ascolto di Magione (telefono 075 8473063 attivo il martedì dalle 15.30 alle 18.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30); Telefono Donna numero verde regionale (800861126 attivo h 24).