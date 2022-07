Gionni Moscetti eletto presidente di Assogal Umbria

( comunicato stampa.) È stato eletto nell’ultima seduta del coordinamento regionale il nuovo presidente di Assogal Umbria nella figura di Gionni Moscetti già presidente del Gal Trasimeno Orvietano che succede ad Eridano Liberti presidente del Gal Media Valle del Tevere.

“L’incarico, che compete a turno ad ognuno dei 5 Gal per un anno e che si porta dietro anche la propria direzione, cade tra la fine di questa programmazione e l’inizio della prossima (2023/2027), quindi in un anno estremamente importante per costruire il futuro dei Gal umbri che oggi, possono peraltro contare su un’attenzione maggiore, e in netta discontinuità con il passato, della Regione dell’Umbria.” Dichiara Moscetti.

Infatti continua il neo presidente “desidero dare continuità all’ottimo lavoro che mi ha consegnato il presidente Liberati, nonostante le limitazioni della pandemia e, lavorerò in stretto coordinamento con l’Assessore Roberto Morroni che, fin dal suo insediamento ha valorizzato e dato fiducia ai Gruppi di Azione Locali Umbri, come non era mai stato fatto in passato.”

Il primo tema da affrontare in continuità con il coordinamento precedente sarà quello delle risorse del prossimo quinquennio rispetto al quale, i GAL chiedono l’aumento della percentuale rispetto al minimo sindacale stabilito dall’Unione Europea che è il 5% del PSR.

Occorre inoltre, sempre in continuità, far lavorare questo coordinamento nei progetti di cooperazione regionale che oggi hanno dato risultati veramente importanti per l’Umbria, sia per le imprese che per le istituzioni.

I fondi europei rappresentano infatti sia per il settore pubblico che per quello privato una vera occasione di sostegno e di sviluppo.

Oltre a questo c’è da dire che oggi la Regione ha aperto ai GAL altre possibilità quale quella dei Distretti del cibo, che può portare risorse aggiuntive al settore agroalimentare e per i quali il GAL Trasimeno Orvietano si è visto riconoscere i primi due distretti in Umbria.

E anche a questo proposito Assogal può essere un utile mezzo per il confronto delle varie esperienze.

Si lavorerà inoltre per la semplificazione delle procedure, visto che era questo lo spirito dell’Unione Europea quando ha costituito i GAL e sul quale tema sia la regione che gli stati membri, sono invece andati in controtendenza.

Anche su questo aspetto si sta riscontrando la condivisione dell’Assessore Morroni che, peraltro ha avviato simili procedure per altre azioni del suo assessorato.

Il lavoro che si dovrà affrontare in questo anno è bello e intenso ma, come nel passato, il punto di forza sarà l’armonia e la collaborazione ormai ampliamente sperimentata tra tutti e cinque i GAL Umbri.

GAL TRASIMENO ORVIETANO