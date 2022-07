Gestione dei rifiuti in ATO Toscana SUD. Prima parte. E noi?

Nel 2024 scade il contratto del servizio per la raccolta e gestione dei rifiuti in questa nostra zona umbra. Contratto che fu affidato a Gest, un consorzio fra i gestori del servizio in Umbria, composto da Enti pubblici e aziende private, che vede il bastone del comando in mano a Gesenu, società privata in mano, prima, al “re della mondezza ” di Roma capitale, Cerroni, passata poi in mano a Paoletti, un industriale del settore, di origini umbre, qualcuno dice molto contiguo al vecchio proprietario. Fu la scelta di “guardare a Roma”, fatta a suo tempo sia per la gestione rifiuti che per i servizi idrici, con Acea.((Comune di Roma, Suez, Caltagirone). Bastone di comando che potrebbero avere anche Comune di Perugia e Regione, ma che non hanno mai utilizzato. Nei nostri comuni gestisce TSA, altra società mista con bastone di comando sempre in mano alla Gesenu di cui sopra e con soci, comuni della zona e Vetreria Piegarese. Nel corso degli anni gli incontri con la magistratura sono stati frequenti. In questi giorni il Comune di Città della Pieve, ha denunciato disservizi. Come i cittadini da molto tempo. Si tratta quindi di intervenire, in base ai contratti stipulati. Ma intanto sarebbe utile sapere come ci si sta preparando alla scadenza del 2024. Qui a Città della Pieve, ma anche negli altri comuni dell’area del Trasimeno e del Pievese. Come ci si sta preparando soprattutto a Perugia. A Palazzo dei Priori ed a Palazzo Donini, Rispettivamente sedi del Comune di Perugia e della Regione. Il pezzo di bastone di comando assente. Continuità con la sinistra, o c’è qualche idea di cambiamento? E soprattutto quale cambiamento? A cominciare dai bastoni di comando, cioè dalle società di gestione? E dal loro modo di lavorare?

Per contribuire ad una riflessione seria, a riguardo, iniziamo la pubblicazione di una ricerca fatta da Romano Romanini, e pubblicata sulla pagina fb del Comitato Aria di Chiusi, sulla gestione del servizio nella vicina Toscana. Come si potrà leggere nella sponda confinante si è scelta la strada delle società soltanto pubbliche, con qualche innesto cooperativo. Non pare che il modello funzioni molto. Alcuni anni fa Il M5Stelle di Città della Pieve fece una indagine con lo stesso metodo proprio sulla gestione dei servizi in Umbria. Che ricercheremo e pubblicheremo. . Perchè l’obbiettivo è sempre quello. Al di là di modelli ed etichette. Dare servizi ai cittadini al minor costo ed al maggior livello di qualità. Spesso sembra una bestemmia. A volte può diventare una realtà. (g.f)

Questa che segue è la prima parte del lavoro pubblicato sulla pagina FB del Comitato Aria di Chiusi.

3 provincie, 104 comuni, 500.000 t/a di rifiuti prodotti, 890.000 abitanti, 230 mln di euro di spesa. Questi i numeri del sistema di gestione dei rifiuti del nostro ATO Toscana Sud. Numeri che, già da soli, danno un’idea della rilevanza dell’argomento. Un sistema di gestione che ha da sempre manifestato una serie sistematica di deficienze e inefficienze. Tanto per limitarci ai più gettonati: costi in continua crescita, disservizi della raccolta diffusi e continui.

Nonostante ciò i temi “forti” che ci vengono riproposti costantemente dal gestore unico e dai nostri amministratori sono quelli dell’economia green, della “chiusura del ciclo dei rifiuti”, della raccolta differenziata. Quest’ultima soprattutto è presentata e rappresentata come chiave con la quale aprire finalmente la porta all’economia circolare. Il che sarebbe anche vero in un mondo ideale, ma noi purtroppo abbiamo a che fare con una realtà lontanissima da quel mondo. Tanto per cominciare la raccolta differenziata del nostro ATO è ferma al 50%[1] con un ritardo abissale rispetto all’obbiettivo del 60% che, per legge, avremmo dovuto raggiungere nel 2012! Il Comune di Chiusi è uno dei più virtuosi dell’intero ATO con una percentuale che sfiora il 80% ma è evidente che qualsiasi sforzo possa fare un piccolo comune come il nostro, non è in grado di modificare l’assetto complessivo. Dal 2000 i costi sono sempre aumentati. Dal 2013 (anno di introduzione della TARI) ad oggi la tariffa è aumentata più del 20% nonostante la quantità di rifiuti prodotti sia rimasta sostanzialmente invariata[2]. Ed anche nel confronto nazionale la situazione non migliora: la Toscana è al terzo posto per costi pro capite preceduta solo da Liguria e Lazio[3]. Se ne deve dedurre che il modello toscano, applicato per primo nel nostro ATO, non sia un gran che!

Perché le tariffe non calano, anzi aumentano?

Perché la raccolta differenziata è ancora così bassa?

Quali sono le cause strutturali di queste criticità?

La versione “ufficiale” degli aumenti, fornita da ATO e da molti comuni compreso il nostro, recita che sia causata dal nuovo metodo di calcolo dei costi introdotto a livello nazionale e a cui ci si è dovuti adeguare. In realtà alcuni comuni (Chianciano è uno di questi) la pensano diversamente, tanto che hanno presentato ricorso al TAR Toscana contro la Delibera con cui ATO Toscana Sud ha approvato il Corrispettivo del Servizio 2021 che noi abbiamo pagato con la TARI.

Appare poco credibile che fattori congiunturali siano le cause di un fenomeno che va avanti da oltre 20 anni. Ed è altrettanto evidente che l’entità degli incrementi non può essere spiegata solo con le normali componenti inflattive, soprattutto in sostanziale costanza di rifiuti prodotti. Per capire meglio il fenomeno quindi dobbiamo guardare ad altro.

In primo luogo al doppio conflitto di interessi che caratterizza il nostro ATO per il quale i controllori (i Comuni che compongono ATO Toscana Sud) sono anche i controllati (i Comuni di ATO hanno quote rilevanti della proprietà di SEI Toscana e delle Società proprietarie degli impianti di trattamento dei rifiuti). E ancora: alcuni comuni godono di posizioni dominanti dentro ATO tali da poter decidere le politiche di gestione secondo i propri interessi che, ancorché legittimi, difficilmente coincidono con l’interesse comune.

In secondo luogo dobbiamo guardare alla “gestione” la cui narrazione è sempre stata parziale perché rivolta esclusivamente a quello che si vede (la raccolta) e mai all’altra faccia della medaglia: dove finiscono e cosa viene fatto dei rifiuti raccolti. Quanti e quali sono gli impianti convenzionati con ATO Toscana Sud che trattano i nostri rifiuti? Come funzionano e chi sono i loro proprietari?

Gli impianti convenzionati e la loro gestione costituiscono una parte importantissima del sistema rifiuti tanto che, secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, avrebbero costituito un fattore determinante per le sorti della gara di selezione per il gestore unico vinta da SEI Toscana: “(…) Ne è risultata una procedura “cucita su misura” dell’impresa aggiudicataria, attraverso l’inserimento di clausole ed oneri dissuasivi nei confronti degli eventuali concorrenti. Tra questi merita una specifica menzione la decisione di escludere dalla gara gli impianti di smaltimento dei rifiuti e di imporre all’aggiudicatario di stipulare appositi contratti con i proprietari/gestori già in regime di convenzione con l’ATO. Una decisione illegittima, rispondente al chiaro obbiettivo di favorire il mantenimento dello status quo ante la gara di appalto, scoraggiando definitivamente la partecipazione di soggetti non inseriti nel tessuto economico locale, con il palese intento di favorire gli operatori economici (…) già ampiamente coinvolti nell’attività di recupero e smaltimento rifiuti. (…)”. [4]

Cercheremo così di conoscere un po’ più da vicino la struttura del nostro sistema di gestione dei rifiuti, con i suoi attori, le sue regole e le sue criticità nel tentativo di sollecitare l’avvio di una riflessione, tutta politica, sulla necessità di una radicale revisione del sistema.

1 – continua

[1] Fonte: Regione Toscana – Agenzia Regionale Recupero Risorse – Dati comunali 2020

[2] Fonte: Regione Toscana – Agenzia Regionale Recupero Risorse – Dati storici per Comune

[3] Fonte: Osservatorio Regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani – Relazione 2020 ex art. 49 comma 6 L.R. 28 dicembre 2011 n. 68 – Contributo Agenzia Regionale Recupero Risorse pag. 35

[4] Cfr.: ANAC – Richiesta al Prefetto di Siena per il commissariamento di SEI Toscana prot. n.0059093/2016 pag. 6

