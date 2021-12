“Genitori e figli: insieme per crescere” – Da gennaio corsi on line gratuiti per famiglie al Trasimeno.

(Comunicato stampa)

Corsi on line gratuiti per genitori al Trasimeno e nel territorio di Bastia.

E’ stata presentata nei giorni scorsi l’iniziativa formativa “Genitori e Figli: Insieme per crescere”, coordinata da Il Bucaneve ODV nell’ambito del progetto “Stargate passaggio al futuro” del Cesvol Umbria, selezionato dalla Fondazione Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’azione progettuale che si svolgerà negli anni scolastici 2021-22 e 2022-23 nelle aree del Trasimeno e di Bastia, coinvolge, in questo primo anno, l’Istituto Comprensivo di Città della Pieve, l’Istituto di Panicale, Paciano e Piegaro e la Direzione Didattica e l’Istituto Omnicomprensivo di Magione.

Il Bucaneve ODV, che ha già svolto in passato esperienze nell’attivazione di Scuole per Genitori nel territorio di Castiglione del Lago, confrontandosi con gli operatori del Gruppo Integrato di Promozione della Salute del Trasimeno (Distretto Sanitario del Trasimeno – Usl Umbria 1, Unione dei Comuni del Trasimeno, Cesvol Umbria) e tramite loro, anche con i docenti referenti per la Salute di tutte le Scuole del Trasimeno, ha scelto di lavorare sulle seguenti tematiche: siamo tutti in rete: educarci alla legalità; percezione di sé e del proprio corpo; fronteggiare le avversità della vita; cibo ed emozioni: un dizionario emotivo per dialogare con se stessi e gli altri; fair play nello sport e nella comunità: consapevolezza e rispetto di sé e dell’altro.

Queste tematiche saranno declinate in modalità, tempi e linguaggi diversi a seconda del gruppo di destinatari coinvolti: genitori, studenti (11-14 anni) e bambini (6-10 anni).

I corsi online per i genitori delle scuole aderenti quest’anno (7 incontri da due ore ciascuno) partiranno a gennaio 2022. Gli incontri gratuiti si svolgeranno su piattaforma Teams.

Per informazioni contattare Il Bucaneve ODV 333.67.96.691 genitoristargate@gmail.com

oppure Cesvol Umbria – sportello del Trasimeno tel. 0756975789 trasimeno@org .

