Genitori e figli. Al Trasimeno una serie di incontri formativi on line per crescere insieme.

(Comunicato stampa)

Genitori e Figli: insieme per crescere. Prenderanno il via questa settimana, per poi proseguire fino a fine febbraio, gli appuntamenti online gratuiti promossi dall’associazione Il Bucaneve ODV per il progetto Stargate – Passaggio al futuro, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e coordinato da Cesvol Umbria. Si parlerà di educazione alla legalità e percezione di sé e del proprio corpo, ma anche di come affrontare le avversità della vita, di cibo ed emozioni – per dialogare con sé stessi e gli altri – e di fair play nello sport e nella comunità, per la consapevolezza e rispetto di sé e dell’altro.

L’azione progettuale, che si svolgerà negli anni scolastici 2021–22 e 2022–23 nel territorio del Trasimeno, coinvolgerà in questo primo anno l’Istituto Comprensivo di Città della Pieve (laboratorio a cura di Stefania Lanaro, psicologa), l’Istituto di Panicale, Paciano e Piegaro (laboratorio a cura delle psicologhe e psicoterapeute Rosella De Leonibus e Valentina Topini), e la Direzione Didattica e l’Istituto Omnicomprensivo di Magione (insieme a De Leonibus il laboratorio sarà a cura di Anna Chiara Broccolo, psicologa). Per ciascun percorso laboratoriale Il Bucaneve ODV, che ha già promosso recentemente alcune valide esperienze nell’attivazione di Scuole per Genitori nel territorio di Castiglione del Lago, confrontandosi con gli operatori del Gruppo Integrato di Promozione della Salute del Trasimeno (Distretto Sanitario del Trasimeno – Usl Umbria 1, Unione dei Comuni del Trasimeno, Cesvol Umbria), proporrà 7 appuntamenti con cadenza settimanale. Le tematiche saranno declinate in modalità, tempi e linguaggi diversi a seconda del gruppo di destinatari coinvolti: genitori, studenti (11-14 anni) e bambini (6-10 anni).

Info e iscrizioni:

Il Bucaneve ODV 333.67.96.691 – genitoristargate@gmail.com

https://percorsiconibambini.it/stargate/