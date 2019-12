Firmato il “Patto per la Salute 2019/2021” Ci sono la revisione degli standard ospedalieri e le deroghe per le regioni più piccole”

E’ stato firmato in questi giorni il “Patto per la Salute 2019/2021”, fra Governo, Ministero e Regioni. Un amico ci ha segnalato una scheda presente all’interno del documento programmatico. Riguarda gli obbiettivi per cui si stanno battendo da anni le nostre zone. Speriamo che sia un buon segno per le decisioni che riguarderanno la nostra Regione. Questa è la scheda che ci è stata segnalata. (g.f)

Scheda 15.

Revisione del DM 70/2015.

“…Si conviene sulla necessità di revisione del Decreto sugli standard ospedalieri, aggiornandone i contenuti sulla base delle evidenze e delle criticità di implementazione individuate dalle diverse Regioni, nonché integrandolo con indirizzi specifici per alcune tipologie di ambiti assistenziali e prevedendo specifiche deroghe per le regioni più piccole.”

