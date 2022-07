Finalmente! Melasecche “Alta Velocità, non sulle linee lente. Spendiamo 3 milioni anno per Perugia”

Una lunga intervista, rilasciata nei giorni scorsi. dell’assessore regionale Melasecche, al giornale on line, Perugia Today, comincia a diradare la confusione e l’ignoranza, che regnavano da anni a livello politico ed istituzionale, in Umbria, sull’Alta Velocità. La nebbia sui costi insostenibili per i contribuenti della fermata alle 5 del mattino a Perugia. E comincia a prendere corpo la constatazione che la nostra zona e le nostre stazioni sono le più adatte e le più economiche per stabilizzare ed aumentare le fermate del Freccia Rossa. Ma forse adesso è proprio in Toscana la resistenza maggiore. Con lo storico scontro fra Arezzo e Siena. Dove a soccombere, come in questo caso, spesso è stata Siena ed il suo territorio. (g.f)

…“Le linee guida nazionali, confermate da un anno dalla nuova governance del gruppo Ferrovie dello Stato, riconfermate dopo due anni di pandemia e miliardi di deficit nei bilanci del trasporto pubblico nazionale, è che i Freccia Rossa non potranno più correre sulle linee lente mentre questi sono ancora al paese dei balocchi e scrivono di fantomatici Freccia Rossa da mandare sulle linee interne regionali. Con la Medio Etruria otterremo a mezz’ora da Perugia una stazione collocata sulla Direttissima che riserverà al bacino delle quattro province Perugia, Arezzo, Siena e Grosseto ben quattro o cinque Freccia Rossa verso il nord ed altrettanti verso il sud. Ogni giorno. Senza farli uscire dall’Alta velocità e tutto gratis. Le sembra poco? Una tombola rispetto ad oggi”, afferma Melasecche. Che sul Frecciarossa a Perugia si addentra anche sui costi: “Da quello che era il costo dichiarato iniziale siamo arrivati quasi al doppio in soli quattro anni. Con l’aumento del costo dell’energia entro breve raggiungeremo i 3 milioni l’anno, che paga solo la Regione, salvo il contributo di 300 mila euro della benemerita Fondazione di Perugia. Divida quella cifra per il numero di passeggeri che vi sale e comprenderà quanto costa il solo arretramento da Arezzo per ogni passeggero. Siamo intenzionati a mantenere quel servizio ma proporre solo di moltiplicarne il numero ed i km, facendoli girare sulle linee c.d. lente è da pazzi”.

“Chi mi attacca non ha capito che il loro progetto di far passare più freccia rossa sulle linee lente (come quelle nostre) è considerato anti-economico e quindi da non ripetere in futuro dal Gruppo Ferrovie dello Stato”

Avrà certamento letto cosa scrivono alcuni esperti, anche sul nostro giornale, sull’obiettivo annunciato da lei e dalla Presidente Tesei di realizzare la Medio Etruria?

“Esperti di cosa? Alcuni parlano di argomenti estremamente tecnici come se stessero al bar perchè hanno qualche parente che fa il macchinista. Non hanno la minima cognizione delle politiche nazionali di settore, dei bilanci in profondo rosso delle società di trasporto in seguito al covid e continuano a parlare di questi temi come se fossero ad un campionato di barzellette”.

Sulla Medio Etruria cosa dice rispetto alle critiche?

“Quali critiche? Quelle di chi non ha ancora capito cose elementari e snocciola teorie balzane che costerebbero centinaia di milioni, miliardi come se fossimo a Paperopoli e nuotassimo tutti nelle montagne di dollari? Le linee guida nazionali, confermate da un anno dalla nuova governance del gruppo Ferrovie dello Stato, riconfermate dopo due anni di pandemia e miliardi di deficit nei bilanci del trasporto pubblico nazionale, è che i Freccia Rossa non potranno più correre sulle linee lente mentre questi sono ancora al paese dei balocchi e scrivono di fantomatici Freccia Rossa da mandare sulle linee interne regionali. Con la Medio Etruria otterremo a mezz’ora da Perugia una stazione collocata sulla Direttissima che riserverà al bacino delle quattro province Perugia, Arezzo, Siena e Grosseto ben quattro o cinque Freccia Rossa verso il nord ed altrettanti verso il sud. Ogni giorno. Senza farli uscire dall’Alta velocità e tutto gratis. Le sembra poco? Una tombola rispetto ad oggi.

Quanto costa il Freccia Rossa di Perugia?

“Da quello che era il costo dichiarato iniziale siamo arrivati quasi al doppio in soli quattro anni. Con l’aumento del costo dell’energia entro breve raggiungeremo i 3 milioni l’anno, che paga solo la Regione, salvo il contributo di 300 mila euro della benemerita Fondazione di Perugia. Divida quella cifra per il numero di passeggeri che vi sale e comprenderà quanto costa il solo arretramento da Arezzo per ogni passeggero. Siamo intenzionati a mantenere quel servizio ma proporre solo di moltiplicarne il numero ed i km, facendoli girare sulle linee c.d. lente è da pazzi. E questi soggetti non se ne rendono minimamente conto.

Quindi è impossibile…

“Premesso che nessuno lo concederebbe, costerebbe una follia per uno spreco inimmaginabile. Si parla di varie decine di milioni per tre/quattro Freccia Rossa. Neanche a Carnevale verrebbe presa sul serio una sciocchezza del genere. Come pretendere di farci regalare tante Ferrari costosissime da corsa da mandare su strade interpoderali. Certi soggetti sono rimasti prigionieri dei discorsi che facevano trent’anni fa, non si sono resi conto che siamo nel secolo successivo e che il quadro di riferimento è cambiato completamente…

