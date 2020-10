Ficulle. Scuole. Test sierologici rapidi gratuiti per gli studenti

Come in Emilia Romagna, a Ficulle sarà attivata una campagna completamente dedicata agli studenti residenti nel Comune di Ficulle che frequentano le scuole secondarie superiori.

Una massiccia indagine epidemiologica con cui il Comune rafforza ulteriormente l’attività di prevenzione e controllo contro il Coronavirus, resa possibile grazie al contributo personale del Sindaco Gian Luigi Maravalle, che a questo dedica l’aumento del compenso spettante ai primi cittadini dei piccoli comuni.

Alla Giunta comunale spetterà il compito di stabilire le modalità di svolgimento dell’indagine epidemiologica.

Il Comune di Ficulle, ancora una volta, rappresenta un unicum nel panorama delle amministrazioni comunali, sempre attento alle best practice nazionali.

L’aumento del compenso è un atto dovuto al lavoro che svolgono i Sindaci dei piccoli comuni, ma la cosa prioritaria in questo momento è la salute, in particolare il normale, per quanto possibile, svolgimento dell’attività scolastica, sono i giovani e la loro formazione il futuro del Paese, afferma il Sindaco di Ficulle.

comunicato stampa

